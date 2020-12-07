إصابة 4 في حادث سير بطريق شرق العوينات

أصيب 4 أشخاص اليوم، بطريق شرق العوينات - الداخلة، إثر إصطدام سيارة نصف نقل بشاحنة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام.تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من وحدة النجدة تفيد، بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة في الجسم إلى مستشفى الداخلة العام، إثر اصطدام سيارة نصف نقل بشاحنة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الحادث.