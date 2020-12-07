تجديد حبس 8 للتنقيب عن الآثار في الجمالية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 8 أشخاص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 8 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل وكالة خشب.وعثر بداخلها على حفرة بقطر 20 مترًا، وعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.