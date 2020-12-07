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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ماكرون يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الإليزيه (صور)
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:23 م
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انتظر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند وصوله لقصر الإليزيه، قبيل قمة مصرية فرنسية، تعقد بعد قليل.
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