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مصر

بزيادة 31%.. 10.8 مليار جنيه لتنفيذ 162 مشروعًا تنمويًا بالبحر الأحمر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:09 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحر الأحمر للعام المالي 202021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 162 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 202021 تبلغ 10،8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 20192020 تمثل 4،7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 202021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3،47 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 32،2%، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات بقيمة 3،19 مليار جنيه بنسبة 30،5%، ويخص قطاع الكهرباء 1،59 مليار جنيه بنسبة 14،8%، إلى جانب توجيه 784،4 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 7،3%، علاوة على توجيه 585،8 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5،4%،، بالإضافة إلى توجيه 1،05 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 9،8%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة البحر الأحمر في خطة 202120 في توجيه 2.7 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 416 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية توصيل الغاز الطبيعي لعدد 6 آلاف عميل، علاوة على تحويل ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 202021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف توجيه 368.7 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، فضلًا عن رصف طرق محلية بحوالي 155.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى توجيه 61.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 202021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين.. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 202021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

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