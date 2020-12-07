«المصرية لحقوق الإنسان» تتابع «إعادة النواب» بـ400 مراقب

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها تتابع مجريات جولة الإعادة بانتخابات مجلسالنواب للمرحلة الثانية، والتي يتنافس فيها 220 مرشحًا على 100 مقعد، بعد فوز 467 مرشحًا خلال الثلاث جولات الماضية، من إجمالي المقاعد المخصصة لمجلس النواب، والبالغ عددها 568 مقعدًا، بالإضافة إلى نسبة الـ 5% من إجمالي المقاعد التي يعينهم رئيس الجمهورية.وتضم جولة الإعادة 52 دائرة انتخابية في 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية؛ وهي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"؛ فيما قد حسم عدد من مقاعد 4 محافظات بالجولة الأولى للمرحلة الثانية؛ وهي بواقع:24 مقعدًا بالقاهرة، و15 مقعدًا بالقليوبية، ومقعدًا واحدًا ببورسعيد، ومقعدًا واحدًا بجنوب سيناء.وتقسم دوائر المحافظات التي ستشهد الإعادة بكامل دوائرها، بإجمالي عدد مقاعد:محافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدًا في 10 دوائر يتنافس فيها 42 مرشحًا.محافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدًا في 8 دوائر يتنافس فيها 42 مرشحًا.محافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد في 4 دوائر يتنافس فيها 20 مرشحًا.محافظة السويس مخصص لها مقعدين في دائرة واحدة يتنافس فيها 4 مرشحين.محافظة دمياط مخصص لها 4 مقاعد في دائرتين يتنافس فيها 8 مرشحين.محافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين في دائرتين يتنافس فيها 4 مرشحين.محافظة الإسماعيلية مخصص لها 5 مقاعد في 3 دوائر يتنافس فيها 10 مرشحين.محافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدًا في 7 دوائر يتنافس فيها 28 مرشحًا.محافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدًا في 6 دوائر يتنافس فيها 22 مرشحًا.وذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنها تشارك في رصد ومتابعة مجريات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في (9) محافظات بما يقارب إجمالي (400) مراقبً.وانطلقت اليوم الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.