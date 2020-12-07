اتحاد عمال مصر يحث على المشاركة بالانتخابات.. وتكليفات بتفعيل غرف العمليات

جدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله بصفته التنفيذية في "التنظيم النقابي"، دعوته إلى عمال مصر في كافة مواقع العمل والإنتاج إلى النزول اليوم الاثنين، وغدًا الثلاثاء، للمشاركة بفعالية في عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، والتي تستمر لمدة يومين، في 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين في انتخابات "مجلس النواب 2020".وقال وهب الله، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، ونقاباته العامة الـ27، ومؤسساته الاجتماعية والثقافية، واتحاداته المحلية بكافة المحافظات، كان ولا يزال حريصًا على خروج الملايين من العمال لممارسة الحق الانتخابي، مطالبًا العمال بالتصويت ودعم كل مرشح مدافع بشكل حقيقى عن حقوقهم المشروعة، ومن أجل مظلات تشريعية متزنة ترفع الانتاج، وتحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، وتحافظ على حقوق العمال فى مواجهة التحديات الراهنة داخليا ًوخارجيًا، مستشهدًا بمشروع قانون العمل المزمع إصداره في الدورة الجديدة، كذلك مناقشة تشريعات تحافظ على حقوق العمال "إقتصاديًا وإجتماعيًا وصحيًا"، وتحمي الصناعة الوطنية وتحقق الاستقرار داخل القطاع الخاص من أجل مصلحة كافة الأطراف، ناهيك عن تطابق تلك التشريعات مع كافة الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها حكومة مصر ذات الشأن بملف العمل والعمال.وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن هناك تكليفات وتوجيهات لكافة الاتحادات المحلية فى المحافظات المقرر إجراء المرحلة الأخيرة من الانتخابات فيها بالتواصل مع العمال من خلال غرف العمال العمالية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للمتابعة، ولتسهيل مهمة مشاركة العمال كحق دستورى، وقانونى، ووطنى من أجل الإدلاء بأصواتهم لصالح كل من يرونه مدافع حقيقى وبوعى عن حقوقهم ويتبنى مطالبهم، موضحا أن قوة العمل فى مصر والتى تصل إلى 30 مليون عامل لن يكون بغريب عليها المشاركة بوعى وفعالية واختيار الأصلح، واستكمال دور هؤلاء الملايين من العمال فى دعم ومساندة الدولة المصرية على مدار التاريخ لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، إضافة إلى دورها كدرع للدولة فى العملية الإنتاجية.وانطلقت اليوم الاثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.