ماكرون يستقبل الرئيس السيسي بقصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الإليزيه، وذلك في زيارة رسمية لفرنسا تستغرق ثلاثة أيام.وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أجري عرض بالخيول أمام موكب الرئيس السيسي قبيل وصوله.ومن المقرر عقد مباحثات بين الرئيسين في قصر الإليزيه، يعقبها مؤتمر صحفي بين الزعيمين.