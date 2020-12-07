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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إقبال من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان بالقاهرة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:01 م
انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان
أشرف لاشين
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شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، منذ الساعات الأولي من انطلاق عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين الذين حرصوا علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتزايدت أعداد الناخبين أمام لجنة الجامعة العمالية في مدينة نصر، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بدوائر العاصمة، وسط تواجد مكثف.

وانطلقت اليوم الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل في التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساءً، على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء.

ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرًا إلى لجانهم، وتم التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من عدم وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجان، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، وتم فتح اللجان فى التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هى «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء».

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