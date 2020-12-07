12 وفاة و517 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 87 ألفا و97 حالة.وذكر المركز- في بيان أوردته بوابة «إفريقيا الإخبارية»، اليوم الإثنين- أنه تم تسجيل 678 حالة شفاء جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 57 ألفا و380 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1243 وفاة.