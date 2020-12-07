التشيك تسجل 1113 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الاثنين، تسجيل 1113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو «براغ الدولي» أن اليوم سيشهد تخفيفا جزئيا في الإجراءات الاحترازية بالمدارس الثانوية والمعاهد الموسيقية والمدارس المهنية، وذلك بعد شهرين من التعلم عن بُعد، ليتمكن الطلاب الآن من الدراسة بشكل جزئي في مقر المدرسة.وكان فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.