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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 1.23 طن دواجن فاسدة في الإسكندرية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:27 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 1،23 طن "دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، داخل مطعم دون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتجهيز وتحضير المأكولات، تابع لأحد المطاعم، دون ترخيص، بحيازة كمية من الدواجن الفاسدة قبل استخدامها في الوجبات.

تم مداهمة المطعم وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1،23 طن "دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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