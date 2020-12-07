ألمانيا: «بروكسل» تبحث اتخاذ إجراءات ضد تركيا

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اتخاذ إجراءات بحق تركيا خلال اجتماعهم، اليوم الاثنين، إذ لم يحدث أي خفض للتصعيد في النزاع بشرق المتوسط خلال الشهور الماضية.وأضاف ماس، قبل الاجتماع مع نظرائه بالتكتل: "عملت ألمانيا جاهدة خلال الشهور الماضية على تسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكن حدثت استفزازات كثيرة جدا، وحال التوتر بين تركيا وقبرص واليونان دون إجراء أي محادثات مباشرة".وأكد: "لهذا السبب، سنتحدث عن أي العواقب ينبغي علينا أن نفرضها".