مصرع وإصابة 12 في حادث سيارة جنوب البحر الأحمر

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 10 آخرون بينهم 3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ الشاذلي بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لموقع الحادث.وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، فيما تم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.وتبين من التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بالكيلو 45 بطريق الشيخ الشاذلي بمرسى علم، وأن الضحايا من أسرة واحدة كانوا في طريقهم لحضور أحد الأفراح، وأن المتوفيتين هما: زينب عيسى سعد، 35 عاما، وفاطمة عمر على، 19 سنة.وأكد مصدر طبي أن الإصابات بين المصابين تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وغيبوبة تامة، واشتباه ما بعد الارتجاج.