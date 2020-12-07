بعد صورتهما الأخيرة.. القصة الكاملة لعلاقة هنا شيحة ومحمود شاهين (صور)
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:22 م
شيماء دهبطباعة
أثارت الفنانة هنا شيحة الجدل من خلال نشر صورة لها من كواليس حضورها اليوم الخامس لمهرجان القاهرة السينمائي أمس، وتبين من الصورة أنه تم التقاطها من قبل محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة عاطفية بينهما، على الرغم من نفي الفنانة هنا شيحة أكثر من مرة هذا الخبر إلا أن ظهورهما سويًا يوحي بغير.
◄ المرآة الكاشفة
وظهرت هنا في الصورة وهي تتواجد في أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من اللون الأسود ونظارة شمس.، ونشر محمود شاهين صورة له عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستجرام"، من نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا وفي نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآة وهي تلتقط الصورة بنفسها.
وظهرت هنا في الصورة وهي تتواجد في أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من اللون الأسود ونظارة شمس.، ونشر محمود شاهين صورة له عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه على "إنستجرام"، من نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا وفي نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآة وهي تلتقط الصورة بنفسها.
◄ الفرحة في عيونهم
وخلال احتفال النجم أمير شاهين بفرحة، ظهر محمود شاهين وهنا شيحة وهما يرقصان بعفوية مع العروسين على أغنية «زي ما هي حبها» للنجم مدحت صالح ليكشف محمود شاهين عن علاقته بهنا من خلال الإشارة بإصبعه عليها عقب ذكر عبارة "حبيبتك" في الأغنية، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام.
وخلال احتفال النجم أمير شاهين بفرحة، ظهر محمود شاهين وهنا شيحة وهما يرقصان بعفوية مع العروسين على أغنية «زي ما هي حبها» للنجم مدحت صالح ليكشف محمود شاهين عن علاقته بهنا من خلال الإشارة بإصبعه عليها عقب ذكر عبارة "حبيبتك" في الأغنية، الأمر الذي ترك الكثير من علامات الاستفهام.
◄ من هو محمود شاهين؟
محمود شاهين هو ابن أيمن شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وأيمن شاهين ترتيبه الأوسط ما بين أخوته إلهام وأمير شاهين، اعتزل والده التمثيل بعدما قدم العديد من الأعمال مثل الأخطبوط، الطيب والشرس والجميلة، اغتيال فاتن توفيق، اللعبة القذرة، احذروا هذه المرأة وجميعها أدوار ثانوية.
ولا يبعد بطلنا محمود شاهين عن مجال السينما والتليفزيون حيث أنه يعتبر من عائلة فنية، فيعمل في مجال الإخراج والتصوير السينمائي والدرامي.
محمود شاهين هو ابن أيمن شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وأيمن شاهين ترتيبه الأوسط ما بين أخوته إلهام وأمير شاهين، اعتزل والده التمثيل بعدما قدم العديد من الأعمال مثل الأخطبوط، الطيب والشرس والجميلة، اغتيال فاتن توفيق، اللعبة القذرة، احذروا هذه المرأة وجميعها أدوار ثانوية.
ولا يبعد بطلنا محمود شاهين عن مجال السينما والتليفزيون حيث أنه يعتبر من عائلة فنية، فيعمل في مجال الإخراج والتصوير السينمائي والدرامي.
◄ من النظرة الأولى
بدأت قصة حب الطرفين بينما كانت الفنانة هنا شيحة تشارك بمسلسل "شاهد عيان" رمضان الماضى من بطولة حسن الرداد وكان محمود شاهين من فريق العمل الخاص بالتصوير، ومن هنا بدأت تنشر الفيديوهات الخاصة برقصهما سويًا بشكل رومانسي والصور غير الصريحة التى يكتشفها محبي الفنانة هنا شيحة لمعرفة من اختارته ليكون حبيبها بعد تجاربها الثلاثة التى لم توفق فيهما بالنجاح.
ففي أغسطس الماضي ظهرت هنا شيحة في صورة عائلية تجمعها مع محمود شاهين وإلهام شاهين وإيناس شاهين عبر موقع الصور انستجرام.
وفي أكتوبر تشارك محمود وهنا شيحة نفس الصورة عبر موقع الصور "انستجرام" وهي صورة غروب الشمس حيث نشرها محمود عبر البوستات ونشرتها هنا عقب ذلك من خلال خاصية الاستوري.
بدأت قصة حب الطرفين بينما كانت الفنانة هنا شيحة تشارك بمسلسل "شاهد عيان" رمضان الماضى من بطولة حسن الرداد وكان محمود شاهين من فريق العمل الخاص بالتصوير، ومن هنا بدأت تنشر الفيديوهات الخاصة برقصهما سويًا بشكل رومانسي والصور غير الصريحة التى يكتشفها محبي الفنانة هنا شيحة لمعرفة من اختارته ليكون حبيبها بعد تجاربها الثلاثة التى لم توفق فيهما بالنجاح.
ففي أغسطس الماضي ظهرت هنا شيحة في صورة عائلية تجمعها مع محمود شاهين وإلهام شاهين وإيناس شاهين عبر موقع الصور انستجرام.
وفي أكتوبر تشارك محمود وهنا شيحة نفس الصورة عبر موقع الصور "انستجرام" وهي صورة غروب الشمس حيث نشرها محمود عبر البوستات ونشرتها هنا عقب ذلك من خلال خاصية الاستوري.
◄ 3 علاقات لم يكتب لها النجاح
الفنانة هنا شيحة تزوجت لأول مرة من مهندس الديكور فوزي العوامري، وأنجبت ولدين وانتهت العلاقة بخلع هنا له بعدما رفض تطليقها، وتزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال أحمد خضير ولكن لم توفق وتم الطلاق وأخيرًا تزوجت من الفنان أحمد فلوكس وبسبب عدم التوافق بينهما تم الطلاق بشكل حضاري ولازال الطرفان صديقين.
الفنانة هنا شيحة تزوجت لأول مرة من مهندس الديكور فوزي العوامري، وأنجبت ولدين وانتهت العلاقة بخلع هنا له بعدما رفض تطليقها، وتزوجت مرة ثانية من رجل الأعمال أحمد خضير ولكن لم توفق وتم الطلاق وأخيرًا تزوجت من الفنان أحمد فلوكس وبسبب عدم التوافق بينهما تم الطلاق بشكل حضاري ولازال الطرفان صديقين.
◄ الميزان والجدي
تنتمي هنا لبرج الجدي فإمراة برج الجدي واقعية، وتحب أن تعيش حياتها بالطول والعرض، ولا تبالي بكلام الناس وحديثهم، بل ترغب في العيش بمزاجها وكما يحلو لها، فقط من أجل السعادة والانبساط، كما أنها طموحة وتريد من يشعرها بالآمان حيث أن هذه الصفة قلما ما تجدها على الرغم من احتياجها الدائم لها.
أما محمود شاهين فهو ينتمي لبرج الميزان ومن المعروف عنه أنه شخص اجتماعي، يُفضل السلام والهدوء ولكنه شخص هوائي إلى حد ما، شخص رومانسي، ويعشق الألوان كما أنه شخصية تميل للذوق الرفيع.
من الواضح أن الثنائي هنا ومحمود يتفقان بالتأكيد على صفات مشتركة فنجد من الانستجرام الخاص بهما أنهما من الشخصيات المحبة للحياة، القادرة على العيش بصورة طبيعية مهما كلفها ذلك من حديث الناس عنها فهذا آخر الاعتبارات في العلاقة بينهم، كما أن محمود شاهين شخص مُحب للاجتماعيات مثل هنا ومُحب للغاية لأسرته خاصة والدته ومن الناحية الأخرى نجد أن هنا شيحة مرتبطة للغاية بوالدها، فالأول يبحث عن العاطفة وهي تبحث عن الآمان.
تنتمي هنا لبرج الجدي فإمراة برج الجدي واقعية، وتحب أن تعيش حياتها بالطول والعرض، ولا تبالي بكلام الناس وحديثهم، بل ترغب في العيش بمزاجها وكما يحلو لها، فقط من أجل السعادة والانبساط، كما أنها طموحة وتريد من يشعرها بالآمان حيث أن هذه الصفة قلما ما تجدها على الرغم من احتياجها الدائم لها.
أما محمود شاهين فهو ينتمي لبرج الميزان ومن المعروف عنه أنه شخص اجتماعي، يُفضل السلام والهدوء ولكنه شخص هوائي إلى حد ما، شخص رومانسي، ويعشق الألوان كما أنه شخصية تميل للذوق الرفيع.
من الواضح أن الثنائي هنا ومحمود يتفقان بالتأكيد على صفات مشتركة فنجد من الانستجرام الخاص بهما أنهما من الشخصيات المحبة للحياة، القادرة على العيش بصورة طبيعية مهما كلفها ذلك من حديث الناس عنها فهذا آخر الاعتبارات في العلاقة بينهم، كما أن محمود شاهين شخص مُحب للاجتماعيات مثل هنا ومُحب للغاية لأسرته خاصة والدته ومن الناحية الأخرى نجد أن هنا شيحة مرتبطة للغاية بوالدها، فالأول يبحث عن العاطفة وهي تبحث عن الآمان.