الليرة التركية تُسجل انخفاضًا جديدًا امام العملات الأجنبية

سجلت الليرة التركية، اليوم الإثنين، انخفاضًا جديدًا، أمام العملات الاجنبية، في بداية تعاملات الأسبوع.وسجل سعر الدولار الأمريكي 7.85 ليرة تركية مرتفعًا من 7.80 ليرة، فيما سجل صرف اليورو 9.50 ليرة مرتفعًا من 9.45، كما ارتفعت أسعار الذهب لتسجل 463.72 ليرة تركية.يذكر أن مؤسسة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، لم تجر أي تحديث على تصنيفها بالنسبة لتركيا، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية لاقتصادها في ظل تراجع احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وانهيار قيمة العملة الوطنية، فضلًا عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية مع تفشي وباء كورونا في البلاد بصورة مفزعة.