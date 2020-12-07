تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترع الشرقية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه، كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.وتفقد المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الري بالشرقية، الإثنين، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، ومنها ترعة أبو سلطان،حيث تم تم شرح أهمية المشروع القومى للمنتفعين والمزارعين وما يحققه من فائدة كبيرة لهم مع بيان مدى رضاهم عن المشروع، وذلك في حضور المهندس صلاح عبدالمجيد مدير عام ري شرق الشرقية، والمهندس علي يوسف مدير هندسة رى الحسينية.وأكد المهندس طارق اللبان، وكيل وزارة الري بالشرقية، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، مشيرًا إلى استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.