محافظ دمياط: فتح كافة لجان الاقتراع في موعدها

انطلقت اليوم الاثنين، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى بمحافظات المرحلة الثانية، ومع بداية اليوم أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام فتح جميع مراكز الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة أمام الناخبين، إيذانًا ببدء عملية التصويت.وقد أكدت المحافظ أنه تم تنفيذ كافة الاستعدادات الخاصة بجاهزية اللجان لاستقبال المواطنين، وإتمام عمليات التطهير والتعقيم والنظافة والإنارة، وكذا تخصيص أماكن انتظار مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسى متحركة لكبار السن ومتحدي الإعاقة، مؤكدة أيضًا على التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية البالغ عددها ١٧٤ مقرا بإجمالي ٣٣٨ لجنة بجميع مراكز ومدن المحافظة، منوهة إلى أن إجمالي أعداد الناخبين ١.٠٤٥٢٤٥ ناخبا وناخبة.وقد أشارت الدكتورة منال عوض إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول، مشيرة إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، كما دعت جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري لدعم قاعدة الديمقراطية وإثراء الحياة النيابية.