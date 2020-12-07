وفد سعودي رفيع المستوى يصل إلى العراق

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، وصول وفد سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية (بغداد) في زيارة رسمية.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ـ حسبما أفادت قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه سيعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال العراقي - السعودي.وأشارت إلى أن اللجنة المختصة ستجري دراسة موقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من السعودية.