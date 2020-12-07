المتهم بالتنمر على رجال الشرطة:« أنا كان قصدي اتشهر»

تسلمت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، رئيس النيابة، تحريات المباحث الجنائية في اتهام تاجر ملابس بالتنمر والسخرية من رجال الشرطة، وكشفت التحريات صحة الواقعة.وقال المتهم خلال التحقيقات ": "أنا كان قصدي اتشهر، وأنا صورت الفيديوهات ونشرته عبر تطبيق "تيك توك"، لكن عندما تم نشرها على "فيسبوك" تم إلقاء القبض عليا".وتبين من التحقيقات ارتداء ملابس الشرطة والسخرية منهم والتنمر في حقهم، وتصوير فيديو وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"تيك توك"، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وكلفت بسرعة إجراء التحريات.