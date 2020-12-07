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مصر

«العربية للتصنيع» توقع مذكرة تفاهم مع «إنسيرف»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:18 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وفقا لأحدث التقنيات والمهارات الإدارية الحديثة، خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة "إنسيرف" للخدمات المتكاملة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات شركة "إنسيرف"، التي تعد من كبرى الشركات الاستشارية الإدارية العالمية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعدتهم أن يصبحوا شركات عالية الآداء، بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين على مستوى كل قطاع صناعي.

وأوضح التراس أنه تم الاتفاق على تعزيز كل الجهود للتعاون في مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج اسطوانات "T4" لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها، واسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق، بالإضافة إلى إنتاج حقن بلاستيكية يتم استخدامها لمرة واحدة فقط.

وأضاف أن التعاون يمتد لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي ونقل البيانات لمراكز المعلومات وبرامج منظومة إستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلا عن إنتاج عدادات الغاز الذكية للمنازل.

من جهته، أعرب الدكتور نائل عبد الوهاب عبد الله، رئيس شركة "إنسيرف" للخدمات المتكاملة، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من استراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة "إنسيرف" تقدم كافة خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.

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