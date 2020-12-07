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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«العربية»: العقوبات الأوروبية قد تستهدف كيانات وشخصيات تركية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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قالت قناة «العربية»، اليوم الإثنين، إن العقوبات المتوقع أن تصدر عن الاجتماعي الأوروبي ضد أنقرة، قد تستهدف كيانات وشخصيات تركية.

ويأتي ذلك رغم إلان تركيا - قبل أيام - استعدادها للحوار مع اليونان، إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يدرس إمكانية فرض عقوبات عليها، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيين، الأمر اليوم، بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.

ولكن المسؤولين الأوروبيين لن يتخذوا قرارات في اجتماعهم اليوم، تاركين ذلك لقمة يعقدها زعماء الاتحاد الخميس المقبل، والذين طلبوا من تركيا في أكتوبر، التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.

وبينما أعلنت تركيا قبل أيام، على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أنها مستعدة للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة، أكد الاتحاد الأوروبي أن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو أمر مرفوض.

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