«عمليات المنوفية»: فتح جميع اللجان «إعادة النواب» في موعدها (صور)

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، انتظام فتح جميع لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب في المواعيد المحددة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تستمر على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء.وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و698 ألف 758 ناخبا على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في 926 لجنة فرعية بإجمالي 512 مقرا انتخابيا.وتتابع غرفة العمليات المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.ومن جهته، أكد محافظ المنوفية، أن الجهاز التنفيذي يقف على الحياد التام من المرشحين، وأن إرادة الناخب هي التي ستفرز من يمثلهم في الانتخابات، مناشدًا جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على الصحة العامة من فيروس كورونا المستجد.وانطلقت اليوم الاثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.ووصل القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية مبكرا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات ارشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.