تركيا تتهم اليونان وقبرص باستغلال الاتحاد الأوروبي

قبيل القمة الأوروبية المقررة اليوم الاثنين، والتي تدرس فرض عقوبات على تركيا، إثر انتهاكاتها، اتهم أردوغان اليونان وقبرص باستغلال الاتحاد الأوروبي.على الرغم من إعلانها الاستعداد للحوار مع اليونان قبل أيام، إلا أن الاتحاد الأوروبي مازال يدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا، حيث من المقرر أن يقيّم وزراء الخارجية الأوروبيين، الاثنين، الأمر بسبب نزاع الغاز في البحر المتوسط وملفات أخرى.إلا أن المسؤولين الأوروبيين لن يتخذوا قرارات في اجتماعهم اليوم تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط ​​أو مواجهة العواقب.