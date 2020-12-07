مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر من الأقل تأثرا.. وتوفير القاح فور اعتماده

أفاد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن وزارة الصحة تعمل الآن مع عدد من الوزارات المعنية للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا في بدايتها.وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة أكدت خلال تقرير لها أن مصر حتى الآن من أقل الدول تأثرا بجائحة كورونا، نظرا للسياسة التي تم وضعها من قبل القيادة السياسية للتصدي للجائحة.وأكد المصدر، أن الوزارة تتابع الغرف المركزية التابعة لها بالمحافظات لرصد كافة الإصابات والمشتبه في إصابتهم الذين يتم توجيههم للمستشفيات التابعة للوزارة.وكشف المصدر أن اللجنة العلمية اجتمعت منذ عدة أيام لمناقشة آخر تطورات اللقاحات المحتمل استخدامها في علاج فيروس كورونا في مصر، خاصة عقب إعلان وزارة الصحة الروسية عن البدأ في تطعيم المواطنين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن القيادة السياسية تعمل على توفير كل ما يثبت فعاليته من اللقاحات على مستوى العالم للمواطن المصري، موضحا أن مصر عضو في منظمة "جاڤي" المسؤولة عن توفير اللقاحات والأمصال فور اعتمادها للدول متوسطة وقليلة الدخل، كما أن مصر عضو في منظمة الصحة العالمية.وأشار عبد الغفار إلى أنه فور اعتماد أي لقاح من قبل المنظمتين سيتم توفيره في مصر، لافتا إلى أنه وفقا لمنظمة "جافي" هناك 54 لقاحا في مراحل الاختبارات على البشر، و87 لم يتم اختبارهم على البشر وهم في مراحل التجريب الأولى.وأوضح عبد الغفار أن مصر تشارك في التجربة السريرية على اللقاحات الصينية، ما يجعل لها الأولوية للحصول على العقار فور التأكد من فعاليته، مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى توفير اللقاحات المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر.