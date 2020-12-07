مصرع وإصابة 13 شخصا في أعمال شغب بسجن في الإكوادور

لقي ستة أشخاص على الأقل، الأحد، مصرعهم وأصيب سبعة آخرون خلال أعمال شغب بسجن في مقاطعة إسميرالداس، في شمال الإكوادور.وقالت وكالة Prensa Latina، إن أعمال الشغب اندلعت في المؤسسة الإصلاحية، بين عناصر مجموعتين إجراميتين تتنافسان على مناطق النفوذ.وتم استدعاء عناصر قوات خاصة من الشرطة، لفرض النظام والانضباط من جديد في السجن.من جانبها، أكدت إدارة السجن، عدم ظهور أية محاولات للهرب أثناء أعمال الشغب، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية.