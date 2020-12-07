299 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه هي المرة الأولى منذ 24 نوفمبر الماضي التي يتم فيها تسجيل أقل من 300 حالة إصابة بالفيروس.يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين في طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغ حتى الآن 44 ألفا و3 حالات.