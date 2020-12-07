أحمد الفيشاوي يطلق تيزر «نمبر تو»

أطلق الفنان الشاب أحمد الفيشاوي "تيزر" كليبة الجديد "نمبر تو" على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة القادمة.وقال الفيشاوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه انتهى من كل أعمال الأغنية وأنه سيطلق الأغنية كاملة خلال أيام فقط معبرا عن سعادته بها ومتمنيا أن تنال رضا الجمهور خلال فترة طرحها.وكانت فكرة الأغنية أثارت الجدل منذ أشهر قليلة وأثارت أزمة بينه وبين أحد الفنانين الذي أشار إليه في شكل رسوم متحركة من خلال شخص يقود سيارة فارهة ولونه أكثر سمارا بينما ظهر الفيشاوي في الكليب يقود مركبة الـ"توكتوك".ويقدم الفيشاوي الأغنية الجديدة بطريقة الراب وهي من إنتاج شركة الريماس للإنتاج الفني.