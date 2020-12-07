66 وفاة و1814 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بلجيكا

سجلت بلجيكا 1814 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و66 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار معهد الصحة العام في بلجيكا «سيانسانو» - حسبما أفادت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية، اليوم الإثنين - إلى أنه تم تسجيل 145 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة، وتوجد 3213 حالة حاليًا بالمستشفيات، وتم نقل 739 مريضا إلى العناية المركزة.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 39578 شخصًا إلى المستشفى بسبب «كوفيد -19»، مشيرًا إلى وفاة 17.320 شخصًا الفيروس المستجد، منذ ظهور الوباء، بينهم نحو 7500 حالة وفاة خلال الموجة الثانية.