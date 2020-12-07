حريق كبير في «سوق النبي يونس» بالموصل العراقية

نشب حريق كبير في "سوق النبي يونس" بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، صباح اليوم الإثنين.وأدى الحريق إلى احتراق عشرات المحال التجارية والمخازن، واستمرت عملية الإطفاء لساعات"، وفق "روسيا اليوم"، "ولم تكن هناك خسائر بشرية لكن الخسائر المادية تقدر وفقا لأصحاب محال هناك بمليارات الدنانير العراقية."سوق النبي يونس" يعتبر من أقدم الأسواق في مدينة الموصل ويقع في الجانب الأيسر منها، ويمتد من شارع الزهور شمالا إلى جامع النبي يونس جنوبا،، ويحتوي محلاته على معظم المتطلبات المنزلية (مثل الملابس والأحذية والمواد الغذائية والتوابل والعصائر والخضراوات والفواكه الكماليات النسائية والإكسسوارات والصياغة) ومن العمارات المشهورة.