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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1230 إصابة جديدة بـ«كورونا» في إسرائيل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها سجلت 1230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 331 حالة خطيرة.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 2917 حالة، بعد تسجيل 8 حالات أمس، بينما هناك 112 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، الـ 345 ألف حالة إصابة تعافى منهم ما يزيد على 329 ألف حالة.

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