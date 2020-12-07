365 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية اليوم الإثنين تسجيل 265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 11 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية -على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 104 آلاف و442 حالة، تعافى منهم 99 ألفا و494 حالة.وبلغ إجمالي حالات النشطة في البلاد 4029 حالة، بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 919 بعد تسجيل 3 حالات.