اعتقال 5 للاشتباه في انتمائهم لجماعات إرهابية بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الإثنين، اعتقال 5 أشخاص في منطقة شاكاربور بالعاصمة نيودلهي للاشتباه في انتمائهم لجماعات ارهابية.وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن الشرطة داهمت مقر المشتبه بهم الذين سارعوا باطلاق النار على أفراد الشرطة، إلا أنه تم السيطرة على الوضع واعتقالهم، ومصادرة عدد من الأسلحة كانت بحوزتهم.