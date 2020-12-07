انطلاق التصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية بانتخابات «النواب»

انطلقت صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020 بمرحلتها الثانية، وتستمر على مدار يومين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 13 محافظة.وتجرى جولة الإعادة بين 202 مرشح لشغل 101 مقعد بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم نتائج المرحلة الثانية، متضمنًا فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين للقوائم، بالإضافة إلى حسم 41 مرشحًا فوزهم من الجولة الأولى.ويتنافس في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنظام الفردي، محافظة القاهرة بين 14 مرشحًا، وفي القليوبية بين مرشحين اثنين، وفي الدقهلية بين 42 مرشحًا، وفي المنوفية بين 22 مرشحًا، وفي الغربية بين 28 مرشحًا، وفي كفر الشيخ بين 20 مرشحًا، وفي الشرقية بين 42 مرشحًا، وفي دمياط بين 8 مرشحين، وفي الإسماعيلية بين 10 مرشحين وفي السويس بين 4 مرشحين، وفي شمال سيناء بين 4 مرشحين، وفي جنوب سيناء بين مرشحين اثنين.وتشهد انتخابات مجلس النواب اهتمامًا إعلاميًا دوليًا، وتشارك 153 وسيلة إعلام أجنبية في متابعة انتخابات مجلس النواب و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.