انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في «قندهار» الأفغانية

أعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "قندهار" الأفغاني جمال باركزاي، اليوم الإثنين، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المقر الرئيسي للشرطة في منطقة "دامان".وقال باركزاي -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.