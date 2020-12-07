انفجار سيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في «قندهار» الأفغانية
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
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أعلن المتحدث باسم قائد شرطة إقليم "قندهار" الأفغاني جمال باركزاي، اليوم الإثنين، انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المقر الرئيسي للشرطة في منطقة "دامان".
وقال باركزاي -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
وقال باركزاي -حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية- إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.