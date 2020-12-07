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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأمريكي على آمال اللقاح

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الاثنين، حيث دعمت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي، وإن كان التفاؤل بشأن نشر لقاحات للوقاية من فيروس كورونا كبح المكاسب.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1841.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0554 بتوقيت جرينتش، في حين تقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1844.20 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "تباطؤ نمو الوظائف وتشديد قواعد حركة الأفراد يذلل كثيرا العقبات التي تعترض طريق إجراءات من الكونجرس" الأمريكي.

كانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت أقل قدر من الوظائف الجديدة خلال ستة أشهر بالاقتصاد الأمريكي في نوفمبر.

واكتسبت محادثات حزمة جديدة لتخفيف تداعيات الجائحة زخما يوم الجمعة، إذ يعكف مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حجمه 908 مليارات دولار.

ويعتبر الذهب أداة تحوط من التضخم الذي قد ينجم عن تحفيز ضخم. غير أن مكاسب المعدن جاءت محدودة في ظل استعدادات بريطانيا لتصبح أول دولة تستخدم لقاح فايزر بيونتك لمرض كوفيد-19 هذا الأسبوع.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأوقية وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1044 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2359.05 دولار للأوقية.

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