175 ألفا و663 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 مليونا و757 ألف حالة، وذلك عقب تسجيل 175 ألفا و663 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 282 ألفا و299 حالة، وذلك عقب تسجيل 1113 حالة وفاة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية.يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.