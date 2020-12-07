ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة للحاويات والبضائع العامة اليوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة.. بينما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.. وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19050 طنا تشمل: 7500 طن رمل و6300 طن يوريا و2980 طن ملح و2200 طن كسب صويا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34423 طنا تشمل: 11474 طن قمح و18900 طن ذرة و2749 خشب زان و1300 طن حديد.بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 685 حاوية مكافئة تشمل: حاصلات زراعية (بصل، برسيم، أرز، سمسم وكراوية) وفواكه (برتقال، يوسفي، رمان وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، سلوفينيا، مالطا، سيريلانكا، إيطاليا، انجلترا، سنغافورة، وأندونيسيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 2611 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 146951 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11459 طنا.كما بلغت حركة تداول الشاحنات 2990 شاحنة منها 423 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 20800 من البضائع العامة.