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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

البعثات الدبلوماسية تتلقى مظاريف التصويت البريدي للمواطنين في انتخابات النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
جريدة الدستور
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تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم الإثنين ولليوم الثالث والأخير، تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الثانية على مقاعد الفردي في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات على مقاعد الفردى في دوائر 13 محافظة تشمل القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وتستمر اللجان في مقرات السفارات والقنصليات في تسلم المظروفات حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفى السياق ذاته، تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين في الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

وطبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، وبعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج اليوم الموافق 7 ديسمبر 2020، يكون المصريون في الخارج قد انتهوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 من خلال التصويت البريدي في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها دول العالم لمواجهة جائحة كورونا.

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