248 ألفا و337 ناخبا يصوتون في «إعادة النواب» ببورسعيد

يتوافد 248 ألفا و337 ناخبا بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، على لجان جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020 التي يتنافس فيها المرشحان حسن طارق حسن عمار، ومحمد سامى عباس راغب عامر، وذلك على مقعد الدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي).ورفعت الأجهزة التنفيذية كفاءة مدارس اللجان الانتخابية، ومستوى النظافة سواء داخل اللجنة أو في الشوارع المؤدية لها، وكذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، وتنظيم المقاعد، ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل فناء اللجان الانتخابية.ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة الأولى (بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي) 248 ألفا و337 ناخبا، موزعين على 46 مركزا انتخابيا يضم 88 لجنة فرعية، حيث يبلغ عدد الناخبين بقسم بورفؤاد أول 60 ألفا و894 ناخبا، وقسم بورفؤاد ثان 5637 ناخبا، وقسم الشرق 40 ألفا و771 ناخبا، وقسم العرب 55 ألفا و330 ناخبا، وقسم الضواحي 85 ألفا و705 ناخبين.