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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

شبرا وروكسي والمهندسين.. بالأسعار أماكن بيع

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
شجرة الكريسماس
شجرة الكريسماس
هويدا سعيد
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تعد شجرة الكريسماس من أهم صور ومظاهر الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، ومع اقتراب بداية العام الميلادي الجديد 2021، يبدأ الجميع في البحث عن أفكار جديدة ومتنوعة لأشكال شجرة الكريسماس وطرق تزيينها وأماكن شرائها، ونصحبكم في السطور التالية على أنواع وأماكن شراء شجرة الكريسماس.

ــ أماكن شراء شجرة الكريسماس:

- روكسي:

في منطقة روكسي بحي مصر الجديدة تحديدًا في الكوربة، يوجد عدد كبير من المحلات التي تكون متخصصة في بيع أشجار الكريسماس ومستلزماتها من الزينةن ويتراوح سعرها ما بين 150 حتي 2000 جنيه علي حسب نوع وكثافة الشجرة.

- شبرا:

يوجد في منطقة شبرا بالتحديد في منطقة روض الفرج " دوران شبرا، مجموعة من المحلات المتخصصة في بيع شجرة الكريسماس بمختلف اشكالها وأنواعها، حيث يوجد هناك كل الأسعار التي تتناسب مع الجميع بداية من 100 جنيها إلى 2000 جنيه.

- مول سيتي ستار والعرب:

يوجد محلات في بعض المولات مثل مول العرب ومول سيتي ستار، لبيع شجرة الكريسماس بكل مستلزماتها، وتتراوح أسعار الأشجار هناك بداية من 600 جنيه حتي 3200 جنيه.

- المهندسين:

يوجد في المهندسين في شارع جامعة الدول العربية مجموعه من المحلات التي تبيع شجرة الكريسماس، وتتراوح الأسعار هناك ما بين 700 جنيه حتي 3000 جنيه.

- الزمالك:
يوجد عدد كبير من المحلات المتخصصة لبيع شجرة الكريسماس في الزمالك، والتي يتراوح أسعارها ما بين 500 جنيه حتي 3000 جنيه.


ــ أنواع شجرة الكريسماس:

- شجرة التنوب:
شجرة التنوب أو الصنوبر، وهي من أشهر أشجار الكريسماس، وتزين بكرات الثلج البيض وتعد مشهورة في دول أوروبا.

- شجرة الكريسماس الحمراء:

وهي شجره حمراء علي شكل شجرة الكريسماس، مزينه بالمصابيح وكور الثلج الذهبية.
شبرا وروكسي والمهندسين.. بالأسعار أماكن بيع
شبرا وروكسي والمهندسين.. بالأسعار أماكن بيع
شبرا وروكسي والمهندسين.. بالأسعار أماكن بيع
شبرا وروكسي والمهندسين.. بالأسعار أماكن بيع

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