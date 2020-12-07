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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الديك الرومي والكيك.. أفضل الأكلات للاحتفال بالكريسماس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:17 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يستعد الملايين حول العالم لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة وبدء عام جديد، وهي المراسم التي تكون مليئة بأجواء من الحب والسعادة والطاقة الإيجابية، مع إعداد أطعمة تتناسب مع أجواء احتفالات الكريسماس، خاصة أن تحديد أنواع الأكل التي يجب أن يقدم لضيوفك وأقاربك تعتبر إحدى المشكلات في احتفالات الكريسماس، ويقدم موقع "Health Line"، مجموعة من الأكلات التي تتناسب مع الاحتفال بالكريسماس:

- الديك الرومي المشوي:

وهو من الاطباق الرئيسية التي تحضر في موسم أعياد الميلاد المجيد ويقدم عادة مع طبق الجزر المشوي.

- البيتزا:
تعتبر البيتزا من الوجبات المفضلة لدي الكثير فهي اختيار مميز ليوم الاحتفال برأس السنة.

- البيض الاسكتلندي:

هو طبق من الاطباق الاسكتلندية المشهورة ويقدم عادة في عيد الفصح المجيد، وهو عبارة عن بيضة مسلوقة مغطاة بطبقة لحمة مبهرة، وخليط الطحين والبيض والبقسماط ويعد من الاطباق الغنية بالمواد المغذية للجسم

- الشوربة:
بما أن الأجواء باردة فتعتبر الشوربة من الأصناف التي لا بد من تواجدها بسفرة عيد الميلاد، ويمكن عمل أنواع كثيرة من الشوربة وهي مرغوبة في هذا المناسبة.

- السلطات:

يمكنك أن تقومي بعمل السلطات الخضروات بأنواعها المختلفة، حيث أنها مناسبة للاحتفال برأس السنة، خاصة وأن الأكل يكون ليلًا ما يصعب هضم بعد الأكلات.


ــ الحلويات:

- كيك الكريسماس

كيك الكريسمس وهو من أشهى أنواع الحلويات، وأكثرها تميزا على مائدة الكريسمس ويمكن تحضير كيك الكريسمس باي نكهة ترغبين بها.

- كوكيز الكريسماس

وهو من أشهى أنواع الحلويات التي تقدم في أعياد الميلاد المجيد، وتتميز بأشكالها المتنوعة من شجرة الميلاد الى أجراس الكنائس الى بابا نويل وتزين بألوان مختلفة.

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