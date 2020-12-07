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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أكثر من 60 ألفا من حيوانات الكوالا تأثرت بحرائق الغابات فى أستراليا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:09 ص
حيوانات الكوالا
حيوانات الكوالا
وكالات
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كشف تقرير صدر اليوم الاثنين أن أكثر من 60 ألفا من حيوانات الكوالا من بين الحيوانات التي تأثرت بحرائق الغابات المدمرة في أستراليا خلال.2020-2019

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" وجد التقرير الأخير المتعلق بتأثير حرائق الغابات والصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة لصالح نيتشر - أستراليا أن ما يقرب من 3 مليارات حيوان كانت في مسار الحرائق التي أتت على ما يصل إلى 19 مليون هكتار في أنحاء جنوب وشرق أستراليا.

وكانت أعداد الكوالا في ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند تشهد تراجعا على نحو سريع قبل الحرائق.

ومن بين التأثيرات التي تسبب بها "الصيف الأسود" على الأنواع المحلية الموت والإصابة والرضوض والاختناق بالدخان والإجهاد الحراري والجفاف.

كما كشف التقرير أن حوالي 143 مليون حيوان من الثدييات، و46ر2 مليار من الزواحف، و181 مليون طائر، و51 مليون ضفدع كانت موجودة في المناطق التي أتت عليها الحرائق.

وظلت الأرقام دون تغيير عن تقرير مؤقت صدر في شهر يوليو.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا، ديرموت أوجورمان، إن ما يقرب من 3 مليارات حيوان تأثر "بما يفوق التوقعات".

وأعلن أن المنظمة تعمل على خطة تتضمن "رؤية جريئة لمضاعفة عدد الكوالا في شرق أستراليا بحلول عام 2050".

وقال إن عدد الكوالا المتأثرة "مقلق للغاية" لنوع يعاني بالفعل من مشاكل.

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