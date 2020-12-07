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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تسجل 32 ألفا و981 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:26 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل 32 ألفا و981 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن إلى 9 ملايين و677 ألفا و203 حالات.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية - أنه تم تسجيل 391 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و573 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

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