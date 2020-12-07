الأمصال الهندى يسعى للحصول على موافقة لاستخدام لقاح أسترا زينيكا لكوفيد-19

ذكرت عدت تقارير في وسائل الإعلام الهندية نقلا عن وكالة برست تراست للأنباء أن معهد الأمصال بالهند والذي يعد أكبر منتج للقاحات في العالم من حيث الحجم طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ في البلاد للقاح شركة أسترا زينيكا لكوفيد-19.وقال تقرير الوكالة نقلًا عن مصادر رسمية إن الشركة تقدمت بطلب إلى المراقب العام للعقاقير في الهند مشيرة إلى الاحتياجات الطبية التي لم يتم تلبيتها بسبب الجائحة ولمصلحة الناس بشكل عام.وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقدم شركة فايزر للحصول على تصريح مماثل للقاح فيروس كورونا في الهند يوم السبت.وقالت متحدثة باسم فايزر "ما زلنا ملتزمين بالتواصل مع حكومة الهند واستكشاف فرص جعل هذا اللقاح متاحا للاستخدام في البلاد."وأوضح طلب معهد الأمصال أن البيانات من أربع دراسات سريرية أظهرت أن لقاح أسترا زينيكا‭ ‬كان فعالًا للغاية ضد إصابات كوفيد-19 الشديدة وذلك وفقا للتقرير.ويعد لقاح أسترازينكا مجديا من ناحية النقل والتوزيع في الهند حيث يمكن تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية.