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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب وزير الخارجية الأمريكى يزور كوريا الجنوبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:48 ص
ستيفن بيجون
ستيفن بيجون
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيارة نائب وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون كوريا الشمالية "ستيفن بيجون" لكوريا الجنوبية في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " يونيهاب" ذكرت الوزارة في بيان أنه من المقرر أن يجتمع بيجون مع كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين أثناء زيارته لسيئول لمناقشة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتزامهما بالأمن الإقليمي والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إنه من المقرر أن يزور بيجون البلاد هذا الأسبوع بدعوة من النائب الأول لوزيرة الخارجية "تشوي جونج-جون".

وأفادت بأن بيجون سيتجمع مع "تشوي" والمبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو-هون".

وأضافت أنه سيحضر مأدبة عشاء في يوم 11، تنظمها وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تظل فيه محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة منذ انهيار القمة التي جمعت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من العام الماضي بدون إحراز أي تقدم.

وقد تكون هذه هي الزيارة الأخيرة لـ بيجون تحت منصبه، حيث ستنتهي ولاية إدارة دونالد ترامب في يوم 20 يناير القادم.

ومن جانب آخر، من المتوقع أن يكشف الشمال عن التغييرات الرئيسية في سياسته بما في ذلك التغيير تجاه الولايات المتحدة خلال المؤتمر الحزبي المقرر عقده مطلع يناير القادم.

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