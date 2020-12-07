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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة سينوفاك الصينية تحصل على 500 مليون دولار لتمويل تطوير لقاح كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:20 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قالت شركة سينوفاك بايوتيك الصينية اليوم الإثنين إنها حصلت على نحو 500 مليون دولار لتمويل تطوير لقاح فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أضافت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تتوقع أن تتمكن من تصنيع 300 مليون جرعة لقاح سنويا وأنها تهدف إلى الانتهاء من بناء منشأة إنتاج ثانية بنهاية 2020 لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للقاح كوفيد-19 إلى 600 مليون جرعة.

وقالت الشركة إن المستثمر هو شركة سينو للمنتجات الصيدلية الحيوية.

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