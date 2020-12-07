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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء طائرة فى مطار كينيدى بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:23 ص
طائرة
طائرة
وكالات
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أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية أنها تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.

وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك" أن الطائرة هبطت في المطار حوالي الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وأعلنت إدارة المطار في عن الحدث من خلال بيان تضمن: "نظرا لوقوع حادث مستمر، يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار، ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".

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