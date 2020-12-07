إيران تدعو ألمانيا للتعاون فى ملف اغتيال قاسم سليمانى

دعا مساعد رئيس مجلس القضاء الإيراني للشؤون الدولية علي باقري كني ألمانيا إلى التعاون في مجال إكمال ورفع الغموض، في ملف اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشار باقري كني خلال اجتماع عقده مع السفير الألماني لدى طهران هانس اودو موتسل، إلى ما ورد عن استخدام قاعدة أمريكية في ألمانيا في عملية اغتيال سليماني، داعيا برلين إلى "التعاون مع الجهاز القضائي الإيراني من أجل إكمال الملف ورفع الغموض حول الضالعين بارتكاب هذه الجريمة ومساعديهم".