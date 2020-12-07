المغرب يسجل 61 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، انخفاضا من 4118 في اليوم السابق، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 379657 حالة.وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 وفاة، ارتفاعا من 48 يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.وأوضحت الوزارة أن 3608 أفراد تعافوا من المرض، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331301.ويسعى المغرب للحصول على لقاحات للوقاية من الفيروس من عدة شركات خارجية منها "سينوفارم" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، ومن المتوقع أن يبدأ في حملة تطعيم قريبا.