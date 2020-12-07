رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب يسجل 61 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:32 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، انخفاضا من 4118 في اليوم السابق، ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 379657 حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 61 وفاة، ارتفاعا من 48 يوم أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 6245.

وأوضحت الوزارة أن 3608 أفراد تعافوا من المرض، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 331301.

ويسعى المغرب للحصول على لقاحات للوقاية من الفيروس من عدة شركات خارجية منها "سينوفارم" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، ومن المتوقع أن يبدأ في حملة تطعيم قريبا.

موضوعات متعلقة

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

رابط تسجيل دخول منصة حصص مصر لطلبة الثانوية العامة 2021

بعد جعل منصة «حصص مصر» بمقابل مادي.. بدائل مجانية لطلاب الثانوية

خاص.. حقيقة استقالة عبدالحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

الصور

image description

صرف حصة دمياط من إسطوانات الغاز

image description

جامعة أسيوط تتوعي بأخطار مرض السرطان وطرق الوقاية

image description

عصام سعد يبحث سبل تعظيم الموارد الذاتية لمحافظة أسيوط

image description

مدارس دمياط تستعد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

image description

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في أسيوط

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

الباز يكشف كيف أذلت القوات المصرية فرقاطة تركية حاولت اقتحام تدريب «ميدوزا 10»؟

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

رحيل الفنان والمخرج السورى علاء الدين كوكش

صيادون هنود يعيدون قرشًا نادرًا إلى البحر بعد أن علق فى شباكهم (فيديو)

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 7-12-2020

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

«صباح هادئ جدًا» بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

مجلة ميمرا.. الكلمة تستأنف الصدور فى ألمانيا بالعربية

«شِعْرِيَّةُ الصَّمْت».. جديد الناقد صلاح بوسريف عن دار فضاءات

لينا الحسن: قارئ طلبني أوقع له رواية بدمي وآخر أهداني ثمرة رمان