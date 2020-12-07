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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

قاليباف: دماء فخرى زاده كسرت قيود إيران النووية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
محمد باقر قاليباف
محمد باقر قاليباف
وكالات
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اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن دماء العالم النووي محسن فخري زاده قد فكّت القيود التي كانت تعرقل القطاع النووي بالبلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال قاليباف خلال زيارته لأسرة فخري زاده: "الروح العلمية والجهادية للعلماء في المجال الدفاعي والنووي وضعت البلاد دوما على مسار التنمية، والشهيد فخري زاده كان من مصاديق هكذا علماء في البلاد".

وأضاف: "أشخاصًا كالشهيد فخري زاده عملوا على صناعة القوة والعزة في البلاد"، مشددًا على أن "آثاره وخدماته ستبقى مخلدة كصفحة ذهبية في التاريخ العلمي والبحثي للبلاد".

وأكد أن "دماء الشهيد فخري زاده كسرت القيود التي كانت تعرقل القطاع النووي وأن المشروع الذي صادق عليه البرلمان (الخطة الاستراتيجية لإنهاء الحظر) كان مدرجًا على جدول أعمال اللجنة البرلمانية المتخصصة منذ 4 أشهر، إلا أن دم فخري زاده أدى إلى اختزال فترة دراسة المشروع".

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